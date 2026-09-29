Ministro Barros aclara dichos sobre las Islas Malvinas y recalca que la posición de Chile es que "se negocie entre las partes"

Una aclaración sobre la postura de Chile frente a las Islas Malvinas debió entregar este martes el ministro de Defensa, Fernando Barros, tras las repercusiones que generaron sus declaraciones en una entrevista.

En radio Polar de Punta Arenas, el secretario de Estado afirmó: “Chile ha señalado que apoya la pretensión argentina, su reclamo de soberanía sobre las Malvinas o Falkland, pero hay una situación de hecho: un país amigo que hace 200 años ejerce soberanía”, haciendo referencia a Reino Unido.

Las declaraciones fueron rápidamente replicadas por medios argentinos, debido a que se producen a menos de un mes de que ambos países suscribieran una declaración conjunta en la que Chile respaldó los derechos soberanos de Argentina sobre las islas.

Este martes, el ministro de Defensa, aseguró que lo señalado en la entrevista no resultaba una contradicción con la postura oficial del Gobierno de Chile.

“Se reconoce y se apoya la reclamación argentina de soberanía sobre las Islas Malvinas y la posición de Chile es que se negocie entre las partes de acuerdo con el derecho internacional, pacíficamente y con respeto de la voluntad e intereses de todos los involucrados en el caso”, explicó.

La autoridad también se refirió a otra polémica sobre las islas, luego que el Gobierno argentino denunciara este lunes la realización de vuelos “no autorizados” entre las Islas Malvinas y Punta Arenas, en Chile.

En una declaración oficial, el Gobierno argentino afirmó que la empresa Thales UK Limited realizó operaciones entre las Islas Malvinas y Punta Arenas con una aeronave de matrícula británica, sin contar con la autorización de las autoridades argentinas.

Respecto a esto, Barros aseguró que “la información que tenemos hasta el momento, recabada de la DGAC, es que el vuelo sí habría cumplido con las normas sobre el paso del espacio aéreo chileno. Ahora, si cumplió o no con las normas aplicables al espacio aéreo argentino, es algo que está fuera de nuestro control”.

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