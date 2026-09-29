Mas proyecta que plan «Chile Despega» podría reducir en hasta un punto porcentual la tasa de desocupación a marzo de 2027

El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, proyectó que el plan de generación de empleo, «Chile Despega», podría reducir en hasta un punto porcentual la tasa de desocupación cuando esté completamente implementado, en marzo de 2027.

El secretario de Estado estimó que los primeros 50 mil nuevos puestos tendrían un impacto de 0,5 puntos en el desempleo a diciembre.

“Lo que estamos poniendo a disposición son esos 100.000 puestos de trabajo, ojalá movilizar a todo el mundo que está buscando empleo. Paralelo a ello hay un montón de anuncios del mundo minero, hay un montón de anuncios del mundo de turismo, o sea, no es una economía que solo funcione con estos dos sectores, hay otros sectores que se están activando y también están generando oportunidades de trabajo”, dijo en entrevista con radio Duna.

El secretario de Estado también se refirió a los cuestionamientos de la presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Susana Jiménez, quien planteó que la meta de 100 mil empleos contemplada en el plan del Ejecutivo podría ser mayor.

Frente a ello, el secretario de Estado admitió que “se trata de una cifra acotada al compararla con los más de 900 mil desempleados del país”, aunque enfatizó que “el objetivo del programa no es que esos puestos sean generados directamente por el Gobierno”.

“Lo que estamos tratando (de hacer) es movilizar el mercado laboral y esperando que los privados empiecen a responder en un último trimestre del año que por la estacionalidad salimos del letargo de invierno y empieza a activarse nuestra economía”, aseguró.

PRESUPUESTO

El ministro Mas se refirió, además, al Presupuesto 2027. En ese contexto, advirtió que van a proponer un erario acorde “con las limitaciones que tenemos” pero que “genera movimientos” en aquellas áreas críticas como el crecimiento y el empleo.

Hasta el momento, en la previa del envío del proyecto, las autoridades encabezadas por el propio Presidente José Antonio Kast, hablaban de un Presupuesto austero y que el aumento del gasto no crecería más del 1%.

Sin embargo, el ministro Mas dijo que continúan trabajando en los ajustes final y que incluso el gasto podría ser superior a esa cifra.

“Va a ser un presupuesto un poquito por arriba del 1%”, comentó, aunque luego, en el contexto de la conversación echó pie atrás y regresó a la cifra se manejaba hasta ahora.

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