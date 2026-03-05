Tricel proclama como diputado a Guillermo Valdés del Partido de la Gente pese a reclamos de la UDI

En el Salón de Honor del Congreso Nacional en Santiago, el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) proclamó a los diputados y senadores que resultaron electos en las pasadas elecciones parlamentarias.

En la ceremonia, en la que también estuvo presente el presidente electo José Antonio Kast, los distintos legisladores fueron recibiendo el acta de proclamación de manos del presidente del Tribunal Calificador de Elecciones, Arturo Prado.

En la ocasión, finalmente fue proclamado como diputado por el distrito 17 el candidato del Partido de la Gente, Guillermo Valdés, y no el representante de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Felipe Donoso, en uno de los conflictos que faltaban por definirse.

Esto ocurrió luego de que Donoso presentara el pasado martes un tercer recurso de reposición ante el tribunal, cuestionando al organismo de "no sumar 103 votos que aparecen a favor del diputado de oposición".

La situación también se reflejó durante la ceremonia con la ausencia de los diputados Jorge Alessandri y Flor Weisse, quienes desde el 11 de marzo asumirán como jefe y subjefa de la bancada de la UDI, respectivamente.

Desde el partido señalaron que la decisión se tomó como una señal de respaldo a Donoso.

"Lo que está en juego en este caso no es sólo un escaño parlamentario, sino que la transparencia y la credibilidad de todo el sistema electoral chileno. Cuando hay anomalías que son advertidas por una de las partes, pero no existe la voluntad de subsanarlas con la debida transparencia, lo que se pone en riesgo es la voluntad soberana de los electores", manifestaron los diputados de la UDI.

El diputado electo Guillermo Valdés (PDG), en tanto, reaccionó a través de sus redes sociales tras la proclamación. "Hoy gracias a Dios y a todas las personas que confiaron en mí, he sido proclamado Diputado de la República. Mi compromiso es trabajar por todos los Maulinos siempre", manifestó.

