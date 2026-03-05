Poder Judicial premia sentencias judiciales con perspectiva de género en el Palacio de Tribunales

La presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, y la ministra encargada de asuntos de género del máximo tribunal, Jessica González, encabezaron la ceremonia de premiación del “Quinto concurso nacional de sentencias con perspectiva de género”, efectuada en el Salón de Honor del Palacio de Tribunales.

Organizado por la Secretaría Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación del Poder Judicial, la convocatoria -abierta a todo público- se efectuó entre el 4 de agosto y el 30 de octubre de 2025, período en que se recibieron 22 postulaciones de las cuales 21 fueron declaradas admisibles tras un examen de precalificación.

En sus palabras de bienvenida, la ministra Jessica González indicó que este concurso premia el esfuerzo por adquirir e incorporar nuevas competencias en el razonamiento y motivación de fallos.

“No se entrega un premio en dinero, no se reconoce sentencias que simplemente digan la frase “perspectiva de género”, no se reconoce sentencias porque la decisión haya sido a favor de las mujeres”, enfatizó.

El comité evaluador de esta quinta versión fue integrado por la ministra de la Corte Suprema Andrea Muñoz; la ministra de la Corte de Apelaciones de Talca, Jeannette Valdés; el juez de Garantía de Puerto Montt, Francisco Almonacid y por los académicos de la Universidad de Chile, Flavia Carbonell y Javier Contesse.

“Esta vinculación entre la academia y la judicatura, ha sido fundamental para ir delineando lo que es argumentar y razonar con perspectiva de género, lo que se ha expresado en este concurso y en una serie de iniciativas como informes en derecho, artículos académicos y herramientas, desarrolladas al alero de la Política de Igualdad de Género del Poder Judicial”, destacó la ministra Andrea Muñoz.

En esa línea, el académico de la Universidad de Chile e integrante del comité evaluador, Javier Contesse, valoró la importancia de “que estas instancias de reflexión crítica se articulen como espacios de diálogo colaborativo tanto intra como interinstitucional”.

Asimismo, Contesse hizo una breve reflexión sobre el uso de la perspectiva de género señalando “que su verdadera utilidad se juega más bien en aquellos casos en que la variable de género, violencia y no discriminación no es necesariamente transparente (…) hay que administrar la herramienta con prudencia, porque creo que actualmente la perspectiva de género está expuesta a riesgos distintos. Si antes el peligro era el desconocimiento o la ignorancia del foro respecto de su utilidad, hoy, creo yo, comienza a ser su trivialización”.

FALLOS RECONOCIDOS

Tras un proceso de selección, revisión y evaluación, el primer lugar recayó en un fallo del Juzgado de Letras del Trabajo de Antofagasta dictado, por el juez Carlos Campillay; el segundo se concedió a una resolución del Sexto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, pronunciado por las magistradas Javiera López (redactora), Gabriela Carreño y Francoise Giroux y el tercer lugar, fue otorgado a una sentencia del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Calama, emitido por los por los jueces Christopher Fernández (redactor), Carlos Salazar y Fabián Valdés.

Igualmente se otorgaron menciones honrosas a un fallo del Juzgado de Familia de Viña, de la magistrada Astrid Venigna, y a una sentencia del Segundo Tribunal de Juicio Oral en lo Penal dictada por los jueces Eduardo Gallardo (redactor), Raúl Díaz y Gloria Canales.

