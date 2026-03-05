Detienen a dos estudiantes del INBA por lanzar artefactos incendiarios contra Carabineros

El Departamento de Investigación de Organizaciones Criminales O.S.9 de Carabineros, en coordinación con la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte, logró la detención de dos alumnos del Internado Nacional Barros Arana (INBA), quienes habrían participado en el lanzamiento de artefactos incendiarios contra personal de Control de Orden Público (COP) durante los desórdenes públicos registrados el 13 de octubre de 2025 en el exterior del establecimiento educacional.

De acuerdo con los antecedentes de la investigación, los hechos ocurrieron en el frontis del recinto educacional, ubicado en calle Santo Domingo N° 3535, en la comuna de Santiago.

En ese lugar, un grupo estimado entre 30 y 40 estudiantes protagonizó incidentes con personal policial que se encontraba resguardando el orden público.

Según lo establecido en la indagatoria, al interior de este grupo se encontraban individuos encapuchados, quienes mantenían sus rostros cubiertos y vestían overoles.

Estos sujetos habrían lanzado distintos elementos contundentes y bombas incendiarias tipo molotov en contra del personal policial desplegado en el sector.

Tras los hechos, el Departamento O.S.9 inició diversas diligencias investigativas orientadas a esclarecer la dinámica de los incidentes y establecer la identidad de los responsables.

Como resultado del análisis de evidencia y otras diligencias especializadas, los investigadores lograron identificar a dos participantes directos en el lanzamiento de artefactos incendiarios.

Con estos antecedentes, el Ministerio Público solicitó las respectivas órdenes de detención al 7° Juzgado de Garantía de Santiago.

Los detenidos corresponden a V.A.M.G., de 18 años, y B.G.G., chileno, de 19 años, ambos estudiantes del establecimiento educacional.

Durante las diligencias policiales se incautaron diversas especies que podrían estar vinculadas a los hechos investigados.

El control de detención de ambos imputados se realizó el 4 de marzo de 2026 ante el 7° Juzgado de Garantía de Santiago, instancia en la cual el tribunal declaró legal la detención y fijó un plazo de investigación de 120 días.

Respecto de las medidas cautelares, el tribunal decretó para V.A.M.G. arresto domiciliario nocturno entre las 22:00 y las 06:00 horas, arraigo nacional y la prohibición de acercarse al Internado Nacional Barros Arana.

En tanto, para B.G.G. se dispuso la medida de arraigo nacional, firma mensual ante la 22ª Comisaría de Carabineros de Quinta Normal y la prohibición de acercarse al establecimiento educacional mencionado.

La investigación continúa en desarrollo, con el objetivo de determinar la eventual participación de otras personas en los hechos ocurridos y establecer la totalidad de las responsabilidades penales correspondientes.

