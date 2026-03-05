Presidente Gabriel Boric inaugura obras de mejoramiento de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile

La tarde de este jueves 5 de marzo el Presidente de la República, Gabriel Boric, encabezó la inauguración de las obras de mejoramiento de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile.

El mandatario estuvo acompañado en la ceremonia por el ministro del Interior, Álvaro Elizalde; el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren; el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero; la ministra de Minería, Aurora Williams; y el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Pablo Ruiz-Tagle.

La nueva obra fue diseñada por la oficina del arquitecto Jorge Marsino y lleva por nombre “Cimientos de la Facultad”, la cual forma parte del Plan de Infraestructura anunciado en 2020 por el decano Pablo Ruiz-Tagle, en su cuenta pública.

El espacio, de más de 1.000 m2, cuenta con salas de estudio, áreas de descanso y espacios deportivos y un gimnasio bajo el edificio patrimonial de la Facultad de Derecho (monumento arquitectónico diseñado por Juan Martínez), en el sector que era conocido como “las catacumbas”.

"Me hace tremendo sentido el concepto que enarbola el decano Ruiz Tagle respecto de las ideas que iluminan las catacumbas y salir de la palabra catacumbas para hablar de cimientos. Porque cuando los cimientos de una república están creados por ideas, por conceptos tan fuertes como derechos humanos, como dignidad, como fraternidad, como igualdad, como justicia, significa que vamos a poder tener construcciones fuertes y un desarrollo que esté acorde a la dignidad de su pueblo", sostuvo el mandatario.

El espacio, que está dedicado principalmente al uso de los estudiantes, tiene fuentes de luz natural y permite apreciar los cimientos de los auditorios de la facultad.

"No me cabe ninguna duda que estas antiguas catacumbas, hoy cimientos, serán un lugar de encuentro y creación que dejarán recuerdos de los estudiantes tan gratos, intensos, como los que tengo de mi paso por la Facultad de Derecho", concluyó el Jefe de Estado.

