Tricel confirma inhabilidad de Cathy Barriga para ejercer cargos públicos por cinco años por notable abandono de deberes

El Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) ratificó inhabilidad de Cathy Barriga para ejercer cargos públicos por un período de cinco años.

La decisión confirma el fallo dictado en marzo pasado por el Primer Tribunal Electoral de la región Metropolitana, que acogió las denuncias por notable abandono de deberes y contravención grave a las normas de la probidad administrativa durante su gestión en la municipalidad de Maipú.

"Este Tribunal comparte el análisis del tribunal de primera instancia, en los considerandos cuadragésimos cuarto y siguientes de la sentencia recurrida, en cuanto a que en el actuar de la señora Barriga Guerra se configuran las causales alegadas, por cumplir con los elementos legales de imputabilidad, gravedad y reiteración", dice el fallo.

Además, se confirmó la sentencia de marzo por "los hechos que se han tenido por acreditados, la falta de adherencia a las recomendaciones de la Contraloría General de la República y el incumplimiento a la normativa de contratación pública, dan cuenta de una gestión desprolija, en el ejercicio del cargo y el incumplimiento del actuar imparcial que le exige la normativa por sobre el interés privado".

"Generando a juicio de este tribunal un daño significativo en la confianza pública y afectando gravemente la gestión municipal", concluye el escrito.

Con esta resolución, que es definitiva y no admite apelación, Barriga queda imposibilitada de postular a cargos de elección popular o de ser designada en funciones públicas hasta el año 2030.

El fallo constituye un nuevo revés judicial para la exalcaldes, cuya gestión en Maipú ya enfrentaba cuestionamientos por su manejo financiero y administrativo en una de las comunas más pobladas del país.

