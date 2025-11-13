Tricel anula definitivamente elección de Rodrigo Vidal como rector de la Usach y ordena nuevo proceso

El Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) decidió anular la elección del rector de la Universidad de Santiago de Chile (Usach), Rodrigo Vidal, en 2022, por lo que solicitará que se realice un nuevo proceso eleccionario.

Por tratarse de un fallo inapelable, el rector dejará su cargo este viernes, mientras que en calidad de suplente estará el Doctor Cristián Muñoz.

A través de un comunicado, el mismo Vidal señaló que “lamento profundamente este fallo judicial, el que respeto, pero no comparto en su contenido, toda vez que desconoce los procesos democráticos internos de nuestra casa de estudios”.

El fallo se produce luego que un grupo de académicos decidiera impugnar la elección, asegurando que un importante número de académicos del padrón electoral quedaron fuera del proceso.

En la resolución del Tricel se detalla que “la elección de Rector convocada sin la incorporación de los Profesores por Hora que cumplían las condiciones de la ley implica una vulneración del derecho de sufragio reconocido por el artículo 21 de la Ley N.º 21.094, lo que afecta la validez del proceso y el principio de participación democrática en el gobierno universitario”.

Vidal, en su comunicado, detalló que “le he solicitado también al Rector(s) que se habilite a la brevedad un mecanismo para recibir y resolver dudas respecto de las situaciones administrativas particulares de miembros de la comunidad que pudieren derivarse como consecuencia del término de mi gestión como Rector”.

Finalmente, reiteró “que no comparto la judicialización de los asuntos internos de la democracia universitaria como forma de resolución de nuestras diferencias”.

