Tricel aclara que si Aldo Sanhueza no asiste a la investidura no será proclamado como consejero

La secretaria relatora del Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel), Carmen Gloria Valladares, abordó lo que sucederá si el exrepublicano Aldo Sanhueza no es proclamado de forma oficial como parte del Consejo Constitucional.

Este lunes, se realizó la proclamación de los consejeros constitucionales que deberán asumir el próximo miércoles 7 de junio, a esta instancia no asistió Sanhueza.

Cabe señalar que, el consejero electo solicitó su renuncia al cargo, esto luego que se conocieran que había sido formalizado por graves ofensas al pudor.

Mediante un comunicado, Sanhueza manifestó que "mi renuncia es un paso indispensable para que el proceso constitucional siga su curso esperado con la posibilidad de lograr un gran acuerdo, y no me gustaría que sectores radicales me utilicen con el fin de impedirlo".

El pasado martes 30 de mayo pasado, el Tricel declaró inadmisible la solicitud de renuncia de Sanhueza, debido a que aún no asumía su cargo.

Al respecto, la secretaria relatora del Tricel sostuvo que "el candidato señor Sanhueza, efectivamente, presentó su renuncia ante el Tribunal Calificador de Elecciones, y el tribunal declaró que era incompetente, porque tenía que estar en propiedad en el cargo de consejero".

"No sé qué es lo que tiene que hacer (Sanhueza) pero la que presentó acá el tribunal se declaró incompetente", añadió.

Asimismo, Valladares explicó que de no asistir a la ceremonia de investidura de los consejeros electos que se realizará este miércoles, Aldo Sanhueza no podrá ser parte del organismo.

De esta forma, el Consejo Constitucional quedaría conformado con 50 miembros, pues el eventual reemplazo de uno de los candidatos "no está previsto en la ley".

