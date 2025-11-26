Click acá para ir directamente al contenido
Tribunal Supremo de la DC suspende la militancia al expresidente Frei por su reunión con José Antonio Kast

El exmandatario tendrá la oportunidad de entregar sus descargos respecto a la decisión del Tribunal Supremo. Actualmente, el expresidente se encuentra de viaje en China.

Miércoles 26 de noviembre de 2025 22:42
El Tribunal Supremo de la Democracia Cristiana (DC) decidió de forma cautelar, suspender la militancia del expresidente Eduardo Frei tras su reunión con José Antonio Kast.

La instancia sesionó de forma extraordinaria para analizar la denuncia de la directiva de la colectividad, encabezada por Francisco Huenchumilla, contra el exmandatario.

El tribunal habría acordado –con un voto en contra- adoptar como medida disciplinaria cautelar la suspensión de la militancia del exjefe de Estado.

Frei tendrá la oportunidad de entregar sus descargos respecto a la decisión del Tribunal Supremo. Actualmente, el expresidente se encuentra de viaje en China.

Cabe recordar que la exautoridad se reunió en su casa con el candidato del Partido Republicano y tras el encuentro, Frei sostuvo que se trató de “una conversación franca y profunda sobre los graves problemas que hoy nos afectan y la urgencia de generar acciones que resuelvan las necesidades que afectan a todos los chilenos, y pude constatar que coincidimos en los temas esenciales en este momento para nuestro país”.

Y agregó que “pese a que como todos saben, venimos de posiciones políticas distintas y hemos tenido diferentes posturas en muchos temas, nos encontramos en un momento crucial en el que el país requiere unidad”.

