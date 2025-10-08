Click acá para ir directamente al contenido
Tribunal reabre investigación contra Daniel Jadue en el caso Farmacias Populares y suspende la preparación del juicio oral

El tribunal resolvió reabrir la causa por 60 días, ante una solicitud de la defensa del exalcalde de Recoleta respecto a diligencias pendientes al celular del abogado Luis Hermosilla, quien se encuentra imputado por el caso Audio.

Miércoles 8 de octubre de 2025 15:57
El Tercer Juzgado de Garantía decidió reabrir la investigación del caso Farmacias Populares y suspendió la preparación del juicio oral contra Daniel Jadue.

El tribunal resolvió reabrir la causa por 60 días, ante una solicitud de la defensa del exalcalde de Recoleta respecto a diligencias pendientes al celular del abogado Luis Hermosilla, quien se encuentra imputado por el caso Audio.

Debido a esta situación, se suspendió el inicio de la audiencia de preparación del juicio oral contra Jadue y se mantuvieron sus medidas cautelares de arresto domiciliario total, arraigo nacional y prohibición de acercarse al municipio de Recoleta.

La defensora pública de Daniel Jadue, Yessica Aguilera, explicó que “en los chats del señor Hermosilla se menciona en algunas oportunidades al señor Jadue. Por lo tanto, se pidió, con ciertos parámetros, que se buscaran conversaciones que aludan al señor Jadue, Achifarp”.

Un reportaje publicado por The Clinic el 17 de noviembre, reveló conversaciones de WhatsApp entre el abogado con otras personas sobre el exjefe comunal de Recoleta.

