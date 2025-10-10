Tribunal ordena arresto domiciliario total para el desaforado diputado Mauricio Ojeda: dejará el anexo Capitán Yáber

El Juzgado de Garantía de Temuco resolvió este viernes modificar la medida cautelar que pesaba sobre el desaforado diputado Mauricio Ojeda, investigado por fraude al fisco en la arista Manicure del caso Convenios, en la región de La Araucanía.

Tras acoger la solicitud de su defensa, el tribunal ordenó sustituir la prisión preventiva por arresto domiciliario total, el cual será cumplido en la comuna de Villarrica.

Con esta decisión, Ojeda abandonó el anexo Capitán Yáber. Además, quedó con prohibición de salir del país y de mantener contacto con los otros imputados en la causa.

El abogado penal particular Raúl Pérez Cofré valoró lo resuelto por el tribunal y expresó su confianza en que la medida se mantenga, incluso si la Fiscalía apela. “En caso de que la Fiscalía apele, se mantenga lo establecido en el Juzgado de Garantía”, señaló.

Por su parte, el Fiscal de Alta Complejidad, Carlos Cornejo, manifestó su desacuerdo con la resolución y confirmó que presentarán una apelación. “Existen elementos suficientes para estimar que la libertad del diputado Ojeda es peligrosa para la seguridad”, afirmó.

La investigación se centra en el traspaso de más de $730 millones desde el Gobierno Regional de La Araucanía a las fundaciones Folab y Educc, destinados a cursos para mujeres vulnerables en las comunas de Temuco y Padre Las Casas. Según los antecedentes del caso, dichos programas nunca fueron ejecutados.

