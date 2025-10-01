Tribunal mantiene arresto domiciliario nocturno para Jorge Valdivia y plazo de la investigación en su contra se extiende 70 días

El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago mantuvo el arresto domiciliario nocturno para Jorge Valdivia, tras la revisión de sus medidas cautelares.

El tribunal estimó que no había mérito para decretar prisión preventiva tras la denuncia por supuesto incumplimiento de orden de alejamiento.

Una de las denunciantes por violación aseguró que el exfutbolista incumplió la orden de alejamiento en una feria del centro de Santiago y que el imputado se acercó para amedrentarla.

Se trata de la segunda denunciante de Valdivia -la primera es una mujer tatuadora-, quien aseguró que el 13 de septiembre pasado, en la feria artesanal del barrio París-Londres, se encontró de frente con el exdeportista, quien se le habría acercado a gritarle improperios.

“Me percaté de la presencia de Jorge, quien venía en sentido contrario hacia mí en compañía de Maite Orsini, no generándose ningún tipo de interacción entre ambos”, señaló la denunciante, quien agregó que Valdivia siguió mirándola de forma desafiante y le lanzó improperios.

Sin embargo, se descartó el incumplimiento y mantuvo la cautelar del exseleccionado nacional, quien llegó a la audiencia en compañía de su abogada defensora Paula Vial. Además, el tribunal amplió el plazo de investigación en otros 70 días. De esta manera, el "Mago" evitó volver a prisión preventiva.

El 7 de enero pasado, Jorge Valdivia salió de la cárcel de Rancagua luego del fallo de la Corte Suprema, que acogió un recurso de amparo y revocó la segunda prisión preventiva del exjugador. Desde entonces se encuentra bajo arresto domiciliario nocturno.

En octubre se decretó la primera prisión preventiva tras una denuncia por violación, pero a comienzos de noviembre, la Corte de Apelaciones de Apelaciones acogió un recurso presentado por la defensa y dejó al exfutbolista con arresto domiciliario nocturno.

Sin embargo, el pasado 28 de noviembre de 2024, Valdivia fue reformalizado por otra denuncia de violación y quedó nuevamente en prisión preventiva, la cual fue revocada el 6 de enero. Valdivia salió en la madrugada del 7 debido a incidentes en el penal.

