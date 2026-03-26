Tribunal francés condena a cadena perpetua a Nicolás Zepeda por caso Narumi Kurosaki

Luego de ocho días de intenso debate, y dos juicios previos anulados, el Tribunal de lo Criminal del Ródano, en Lyon (Francia), condenó a cadena perpetua al chileno Nicolás Zepeda (35) por el homicidio de su exnovia japonesa Narumi Kurosaki, hecho ocurrido el año 2016 en el país galo.

El jurado estuvo compuesto por 12 personas, tres de ellas magistrados profesionales y nueve jurados civiles. Ocho de los miembros votaran a favor para que fuera declarado culpable. Si al menos cinco dudaban de su culpabilidad, habría sido absuelto.

Tras la larga lectura de los motivos escritos que dieron lugar a este veredicto de culpabilidad, el tribunal estableció para el chileno la sentencia de cadena perpetua.

"Narumi desapareció de la habitación y no se la ha vuelto a ver ni a encontrar muerta desde entonces. Su muerte es segura", declaró Eric Chalbos, presidente del jurado.

Al escuchar el veredicto, la madre de Narumi sacó el retrato de su hija mayor de su bolso. "Lo apretó contra su pecho, como una madre abraza a su hija", señaló el medio francés L’Est Républicain.

El mismo medio agregó que Chalbos informó a Zepeda que dispone de un plazo de 10 días para, posiblemente, interponer un nuevo recurso ante el Tribunal de Casación.

En total fueron ocho días de juicio en la ciudad francesa de Lyon, donde testigos y los círculos del ahora condenado y de la estudiante entregaron sus testimonios ante la justicia, entre ellos, la pareja y la madre de Narumi.

"Tengo ganas de matar a Zepeda, estas ganas las tengo desde siempre. Y aún matándolo, no estaría satisfecha", dijo esta semana Taeko Kurosaki, madre de la víctima, quen agregó que "el sufrimiento de Narumi es el mío. Nunca podré tolerar la salida de este hombre de la cárcel".

Hace dos años, en 2023, un tribunal ya había dictado la primera condena a 28 años de prisión, pero la Corte de Casación francesa ordenó en febrero de 2025 repetir el último juicio por irregularidadesen la presetación de una prueba.

Kurosaki, estudiante de francés, de 21 años, desapareció entre la noche del 4 y 5 de diciembre de 2016 en la ciudad de Besançon. Aunque su cuerpo nunca fue hallado, la investigación centró las sospechas en Zepeda, quien en ese entonces era su expareja.

ÚLTIMA DECLARACIÓN DE ZEPEDA

La mañana de este jueves 26, antes del veredicto, Zepeda entregó sus últimas palabras: "Amaba sinceramente a Narumi. Hace 10 años me acompaña y vivo un infierno".

“Un infierno al no saber qué pasó”, continuó. “Vivo una pesadilla por no haberme quedado con ella”, reconoció, antes de agradecer a sus abogados por “acompañarme y entender que soy inocente”.

“Yo no la maté. No fui yo. A veces no encuentro las palabras y me cuesta expresarme. Quiero ser sinceros con ustedes. Yo no la maté”, sentenció Zepeda en su, posiblemente, última declaración pública antes de comenzar a cumplir con el presidio.

PURANOTICIA