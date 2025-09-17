Tribunal fija fecha de audiencia para evaluar ampliación de la investigación contra Manuel Monsalve

El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago fijó para el martes 7 de octubre la audiencia para revisar la ampliación de la investigación del caso que involucra a Manuel Monsalve.

La instancia se realizará a las 12:00 horas en el edificio A, Sala 203 del Centro de Justicia, de forma presencial. La idea es acordar la nueva fecha de la indagatoria.

El plazo de la investigación vencía este jueves 18 de septiembre, pero su extensión fue solicitada tanto por el fiscal Metropolitano Oriente, Xavier Armendáriz, como por la defensa del exsubsecretario del Interior.

La ampliación se solicitó a fin de realizar nuevas diligencias, esta vez requeridas por el abogado defensor del exsubsecretario, Víctor Providel.

"Consideramos que tal decisión es razonable, atendida la complejidad y naturaleza de los hechos investigados, a las diligencias que se encuentran pendientes por parte de la defensa solicitadas al Ministerio Público", expresó el profesional.

El abogado explicó que "para asegurar el éxito de las mismas, vamos a mantener en reserva, y también a las propias labores de investigación que tiene la defensa que aún están pendientes".

Finalmente, subrayó que "por lo tanto, frente a esa solicitud vamos a allanarnos a la ampliación de plazo solicitada por el Ministerio Público en la audiencia que se hará en su oportunidad".

PURANOTICIA