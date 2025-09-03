Tribunal Electoral rechaza recurso de RN para inhabilitar a Daniel Jadue y sigue como candidato a diputado

El Segundo Tribunal Electoral de la región Metropolitana rechazó una solicitud presentada por Renovación Nacional (RN) para inhabilitar a Daniel Jadue como candidato a la Cámara de Diputados por el Distrito 9.

La acción había sido presentada por RN luego de que la Fiscalía confirmara la acusación en contra del exalcalde de Recoleta por fraude al fisco, cohecho y estafa.

En fallo dividido, el tribunal estimó que "la suspensión del derecho a sufragio sobre la base de un acto administrativo emanado de uno de los intervinientes del proceso penal, basado en antecedentes de cargo que no han sido revisados por juez competente, socava los principios nucleares de la democracia, pues excluye a determinadas personas del derecho a sufragio sin un control jurisdiccional y, por lo tanto, lejos de potenciar la democracia, la debilita al limitar la participación ciudadana en actos electorales".

La resolución agrega que "la sola acusación no ha podido producir el efecto de suspender el derecho de sufragio del elector".

De esta forma, la candidatura de Daniel Jadue para legislador en la Cámara de Diputados sigue en pie.

El abogado Marcelo Brunet anunció que apelará con el fin de que el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) se pronuncie: "Nos parece, en una primera lectura, que el voto de minoría es muy asertivo. Sin duda, apelaremos y estamos confiados en que el Tricel revertirá esta resolución", aseveró.

