Tribunal despacha orden de detención contra Alberto Larraín por arista ProCultura del caso Convenios

El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago despachó una orden de detención en contra de los protagonistas de la investigación ligada a la Fundación ProCultura, en el marco del caso Convenios.

Se trata de Alberto Larraín, cofundador de la ONG; María Constanza Gómez, representante legal de la misma; María Teresa Abusleme, exdirectora de estudios de ProCultura; Evelyn Magdaleno, exjefa de la División de Desarrollo Social Humano del GORE RM; y Gabriel Prado, pareja de Abusleme y quien fue contratado por el GORE para relacionarse con ProCultura.

Esto, tras la determinación del fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, quien trabaja esta causa con un equipo especializado de la Policía de Investigaciones (PDI).

El hecho se enmarca en la arista del caso que está ligado al convenio con la Gobernación Regional Metropolitana para la ejecución del programa de prevención del suicidio "Quédate".

Bajo dicho contrato, el Gore Metropolitano transfirió más de $ 1.600 millones a la fundación.

