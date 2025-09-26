Tribunal de Melipilla dictó prisión preventiva para sujeto por homicidio consumado y homicidio frustrado

El Tribunal de Melipilla dictó prisión preventiva para un ciudadano chileno acusado de un homicidio consumado y un homicidio frustrado con arma de fuego ocurrido en la comuna el pasado 10 de agosto de 2025.

El sujeto fue acusado de realizar una serie de disparos en contra de un taxi donde se trasladaba un menor de edad y un hombre adulto quien era el conductor.

Según los antecedentes de Fiscalía, el hecho ocurrió cuando el imputado se cruzó en el camino del taxista y descendió del vehículo en el que se trasladaba para posteriormente realizar una serie de disparos, hiriendo a ambos, y luego dándose a la fuga.

Tras esta situación, el conductor del taxi logró llegar hasta el Hospital comunal donde ambos son atendidos, pero pese al trabajo realizado por el personal médico, el menor fallece producto de la gravedad de sus lesiones, mientras que el adulto quedó con heridas de gravedad, pero sin riesgo vital.

Finalmente, gracias al trabajo investigativo y de análisis realizado por el Equipo ECOH en conjunto con la Brigada de Homicidios se logró dar con el paradero del autor de dichos disparos, posicionándolo en el lugar de los hechos.

El fiscal ECOH Jorge Cáceres manifestó que "gracias al rápido trabajo realizado por ECOH como por la Policía de Investigaciones se desde el día de ocurridos los hechos en Melipilla, se dio con el paradero del autor de los disparos que dejaron al conductor del taxi herido y lamentablemente fallecido a un menor de edad”.

El tribunal decretó la máxima medida cautelar contra el autor de este hecho por considerarlo un peligro para la seguridad de la sociedad. Además, se estableció un plazo de investigación de 100 días.

