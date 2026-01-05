Tribunal Calificador de Elecciones proclamó oficialmente a José Antonio Kast como Presidente electo

El Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) proclamó oficialmente a José Antonio Kast como Presidente electo de Chile.

Esto, tras imponerse en el balotaje del domingo14 de diciembre ante la candidata del pacto Unidad por Chile, Jeannette Jara, donde obtuvo el 58,16% de los votos, alcanzando 7,2 millones de sufragios.

Se trata del porcentaje más alto registrado desde 1989 y del mayor número de votos obtenidos por un candidato presidencial en la historia del país.

En la lectura del acta, el organismo precisó: “El Tribunal Calificador de Elecciones, cumpliendo con lo dispuesto en los artículos 26, 27 y 95 de la Constitución Política de la República de Chile, ha declarado válido y ajustado a derecho el proceso electoral”.

Asistieron a la ceremonia, presidentes de los partidos de Chile Vamos: Rodrigo Galilea (RN), Guillermo Ramírez (UDI) y Juan Manuel Santa Cruz (Evópoli); de Republicanos, Arturo Squella; del Partido Social Cristiano, Sara Concha; del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser; de Amarillos, Andrés Jouannet; de Demócratas, Ximena Rincón.

Además, también llegaron los timoneles del PS, Paulina Vodanovic; del Partido Radical, Leonardo Cubillos; del Partido por la Democracia (PPD), Jaime Quintana; del Federación Regionalista Verde Social, Jaime Mulet.

Cabe señalar que se restó del evento el líder del Partido Comunista, Lautaro Carmona, por el respaldo de José Antonio Kast a la intervención de Estados Unidos en Venezuela que terminó con la detención de Nicolás Maduro.

Desde el Frente Amplio concurrió el secretario general del partido, Andrés Couble.

