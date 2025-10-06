Tribunal autoriza a Luis Hermosilla la suspensión temporal de su arresto domiciliario debido al fallecimiento de su madre

Este lunes se informó del fallecimiento de la madre de Luis Hermosilla, Luz Osorio Fernández, tres días después del fallecimiento de su padre, Nurieldín Hermosilla, por lo que, al jurista, formalizado por el caso Audio, se le levantó el arresto domiciliario por segunda vez en menos de una semana.

El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago determinó que “se autoriza la salida del imputado Luis Edgardo Hermosilla Osorio por el fallecimiento de su madre, para efectos de colaborar con trámites funerarios” para los días 6, 7 y 8 de octubre, entre las 09:00 y las 20:00 horas, luego de la solicitud realizada por el defensor de Luis, su hermano, Juan Pablo Hermosilla.

En su escrito, el jurista comunicó que la progenitora de ambos hermanos perdió la vida durante la mañana de este lunes.

Debido a esto, es que el tribunal resolvió comunicar la decisión ante la 37° Comisaría de Vitacura, unidad la cual se encarga de verificar el cumplimiento de la medida cautelar de Luis Hermosilla en su domicilio.

El mismo Juzgado de Garantía ya había resuelto suspender la medida cautelar desde el pasado viernes y por todo el fin de semana, luego de la muerte del padre de Luis y Juan Pablo Hermosilla, el abogado penalista Nurieldín Hermosilla.

Luz Osorio Fernández, exestudiante del Liceo Manuel de Salas, es velada en la Parroquia Natividad del Señor, ubicada en avenida Ossa de la comuna de La Reina. Su funeral será este martes, donde habrá un responso en su memoria y luego será trasladada hasta el crematorio del Cementerio General, en la comuna de Recoleta.

