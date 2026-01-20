Tribunal acoge solicitud de la defensa de Manuel Monsalve y reabre investigación por presuntos delitos sexuales

El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago aceptó la petición de la defensa de Manuel Monsalve y ordenó reabrir la investigación por presuntos delitos sexuales ocurridos en septiembre de 2024.

La jueza Pilar Ahumada fijó un plazo de 120 días para nuevas diligencias.

El abogado del exsubsecretario del Interior, Víctor Providel, jefe de la Defensoría Metropolitana Norte, sostuvo que aún restan diligencias que podrían acreditar la inocencia de su representado.

VISIÓN QUERELLANTE

La abogada María Elena Santibáñez rechazó la reapertura y declaró a T13 que “creo en un 100% que la defensa de Monsalve hizo esta solicitud con el fin de dilatar el proceso”.

La profesional añadió que “la investigación ya está concluida y todas las diligencias pertinentes y útiles que tienen que ver con el esclarecimiento de los hechos ya están realizadas”.

Santibáñez insistió en que ya existen las condiciones para iniciar un juicio oral, mientras la defensa apuesta a que el nuevo plazo permita realizar indagatorias clave.

