Tribunal abona a Karen Rojo casi cuatro años de prisión en Países Bajos: le quedan menos de 12 meses de condena

El Primer Juzgado de Garantía de Santiago resolvió este viernes abonar a la condena de la exalcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo, los 1.463 días que permaneció detenida en Países Bajos mientras esperaba ser extraditada a Chile.

Con esta decisión, el tribunal acogió la solicitud presentada por la defensa de la exjefa comunal, reconociendo como parte del cumplimiento de su pena el período de detención transcurrido desde el 13 de julio de 2022, fecha en que fue capturada en Róterdam.

Tras el abono de esos días, a Karen Rojo le restan 363 días para completar la condena.

Cabe recordar que el pasado 15 de julio, luego de su control de detención ante el mismo tribunal, Rojo fue ingresada al Centro Penitenciario Femenino de Santiago, ubicado en la comuna de San Joaquín, donde continuará cumpliendo la pena que mantiene vigente.

La exalcaldesa fue condenada a cinco años y un día de presidio por el delito de fraude al fisco, en una causa relacionada con la contratación irregular de una asesoría comunicacional durante su administración en la Municipalidad de Antofagasta.

De acuerdo con la sentencia, el perjuicio fiscal alcanzó los 24 millones de pesos.

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