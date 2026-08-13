Alcaldes, parlamentarios y comités piden a Kast derogar modificación a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción

Los alcaldes de Estación Central, Felipe Muñoz, y de La Cisterna, Joel Olmos, junto con diputados, senadores y comités de vivienda solicitaron al Presidente José Antonio Kast derogar la modificación a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC), conocida por sus detractores como la “norma de guetos verticales”.

Olmos manifestó que buscan "evitar que más comunas sigan sufriendo los efectos que hoy vive Estación Central, donde tenemos entre 10,000 y 20,000 personas viviendo en una manzana".

En esa línea, afirmó que quieren "construcción de edificios que sea en escala humana” y "no edificios que destruyan los barrios, que colapsen la demanda energética, los alcantarillados de aguas servidas, las calles de los barrios pequeños con los estacionamientos”.

Por su parte, la senadora Fabiola Campillai señaló que "hay comités de vivienda esperando hace años por una solución mientras hay departamentos recién construidos que están vacíos y que son imposibles de pagar para nuestras familias chilenas. Acá el problema no es solamente construir más, el problema es para quién se construya".

"No podemos permitir que se pase por encima de la planificación local. Por eso me sumo al llamado de los vecinos, que estas modificaciones se sometan a un diálogo real, con los municipios, con los comités de vivienda, con las organizaciones sociales, antes que la Contraloría termine de aprobarlas", indicó la parlamentaria.

Finalmente, recalcó que la vivienda "es un derecho, no un negocio. La ciudad no se puede decidir solo desde el escritorio de un ministerio".

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