Por tormentas eléctricas, precipitaciones y viento: Declaran Alerta Amarilla para la región Metropolitana

La Dirección Regional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) canceló la Alerta Temprana Preventiva y declaró Alerta Amarilla para la región Metropolitana por evento meteorológico.

De acuerdo con la información proporcionada por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), se encuentran vigentes los siguientes alertamientos meteorológicos para la región:

Alertamiento: Alerta AA135

Pronóstico: Tormentas eléctricas con probabilidad de granizos en valle y precordillera de la región, durante este jueves.

Alertamiento: Aviso A397-4

Pronóstico: Viento normal a moderado en cordillera de la región, durante este jueves y hasta el viernes.

Alertamiento: Aviso A414-2

Pronóstico: Probables tormentas eléctricas con probabilidad de precipitaciones fuertes en corto periodo de tiempo y fuertes rachas de viento locales en la región, desde este jueves y hasta el sábado.

En consideración a estos antecedentes y en coordinación con la Delegación Presidencial Regional Metropolitana, la Dirección Regional del Senapred canceló la Alerta Temprana Preventiva y declaró Alerta Amarilla Regional por evento meteorológico, vigente desde este jueves y "hasta que las condiciones así lo ameriten".

Senapred informó que con esta Alerta Amarilla, "se alistarán escalonadamente los recursos necesarios para intervenir de acuerdo con la evolución del evento, con el objeto de evitar que este crezca en extensión y severidad, minimizando los efectos negativos en las personas, sus bienes y el medio ambiente".

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