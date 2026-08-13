Por tormentas eléctricas, precipitaciones y viento: Declaran Alerta Amarilla para la región Metropolitana

La Dirección Regional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred)canceló la Alerta Temprana Preventiva y declaró Alerta Amarilla Regional por evento meteorológico
La Dirección Regional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) canceló la Alerta Temprana Preventiva y declaró Alerta Amarilla para la región Metropolitana por evento meteorológico.
De acuerdo con la información proporcionada por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), se encuentran vigentes los siguientes alertamientos meteorológicos para la región:
Alertamiento: Alerta AA135
Alertamiento: Aviso A397-4
Alertamiento: Aviso A414-2
En consideración a estos antecedentes y en coordinación con la Delegación Presidencial Regional Metropolitana, la Dirección Regional del Senapred canceló la Alerta Temprana Preventiva y declaró Alerta Amarilla Regional por evento meteorológico, vigente desde este jueves y "hasta que las condiciones así lo ameriten".
Senapred informó que con esta Alerta Amarilla, "se alistarán escalonadamente los recursos necesarios para intervenir de acuerdo con la evolución del evento, con el objeto de evitar que este crezca en extensión y severidad, minimizando los efectos negativos en las personas, sus bienes y el medio ambiente".
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