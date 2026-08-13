Ministra Marín aborda el desempleo femenino y las medidas que tomarán para crear más trabajo: "Miramos con mucha esperanza el 2027"

La ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Judith Marín, abordó diversos temas relacionados con la cartera como el desempleo femenino, la Sala Cuna Universal y la maternidad subrogada.

En conversación con Duna, la autoridad manifestó que "una de las preocupaciones para nosotros como Gobierno es el desempleo femenino. Por esta razón, nuestro ministerio conforma esta mesa interministerial donde está el ministro de Economía, de Trabajo y nosotros, porque uno de los focos es comenzar a reducir estas cifras de desempleo femenino, y también camina la aspiración de que las mujeres que quieran incorporarse al mundo del trabajo lo puedan hacer, porque hay cifras que no han vuelto ser las mismas desde la pandemia".

"Tenemos una batería de medidas donde esperamos que podamos ver el resultado de aquí a fin de año, pero miramos con mucha esperanza el año 2027, donde ya muchas de las iniciativas en materia económica que estamos impulsando van a estar ya en marcha y vamos a ver una económica mucho más activa", añadió.

Asimismo, la titular de la cartera de la Mujer recalcó que "de aquí a fin de años tenemos metas (...), por ejemplo, el subsidio a la contratación. Este subsidio viene dar una parte de la respuesta donde se financia el 50% del ingreso mínimo mensual para hombres y para mujeres es un incentivo mayor, es un 60% que equivale cerca de 330 mil pesos".

En cuanto al proyecto de Sala Cuna Universal, Marín señaló que "para nosotros es una prioridad acabar con esta discriminación a las mujeres en el Código del Trabajo, porque el artículo 203 señala que a partir de la mujer número 20, se debe proveer de sala cuna ¿Qué pasa en la realidad? muchas veces se evita contratar a la mujer número 20 y eso es una discriminación".

"Se propone un financiamiento que no implica un impuesto adicional a la contratación (...) En ese mecanismo que propuso el ministro del Trabajo no genera un impuesto mayor, y eso es una buena señal. Por otro lado, saca el foco de solamente la contratación femenina porque equipara el acceso a la sala cuna también a los hombres", añadió.

Respecto a la maternidad subrogada, la secretaria de Estado recalcó que "se debe prohibir este tipo de prácticas porque van de la mano con la comercialización del cuerpo de las mujeres".

"Hay algunos informes que vienen de organismos internacionales que el país mira y que dan algunas sugerencias al respecto, como que no se deben realizar este tipo de prácticas en defensa de las mujeres", sentenció.

PURANOTICIA