Tres viviendas destruidas y 10 personas damnificadas dejó incendio en el campamento “Nueva Esperanza” de Cerrillos

Un incendio estructural se registró la mañana de este viernes en el campamento “Nueva Esperanza”, ubicado en cercanías de la intersección de Lo Errazuriz y América Indígena, en la comuna de Cerrillos, región Metropolitana.

De acuerdo con la información preliminar proporcionada por la Dirección Regional Metropolitana del Senapred, 10 personas resultaron damnificadas, 3 viviendas destruidas y 1 con daño menor.

Cabe mencionar que no se registraron personas lesionadas a raíz del siniestro, en tanto los damnificados fueron derivados a casa de familiares.

Trabajaron en el lugar de la emergencia, Bomberos Maipú – Cerrillos y Metropolitano Sur, Carabineros y personal municipal.

(Imagen: @fdo2000)

PURANOTICIA