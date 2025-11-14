Click acá para ir directamente al contenido
Tres viviendas destruidas y 10 personas damnificadas dejó incendio en el campamento “Nueva Esperanza” de Cerrillos

Viernes 14 de noviembre de 2025 15:40
Un incendio estructural se registró la mañana de este viernes en el campamento “Nueva Esperanza”, ubicado en cercanías de la intersección de Lo Errazuriz y América Indígena, en la comuna de Cerrillos, región Metropolitana.

De acuerdo con la información preliminar proporcionada por la Dirección Regional Metropolitana del Senapred, 10 personas resultaron damnificadas, 3 viviendas destruidas y 1 con daño menor.

Cabe mencionar que no se registraron personas lesionadas a raíz del siniestro, en tanto los damnificados fueron derivados a casa de familiares.

Trabajaron en el lugar de la emergencia, Bomberos Maipú – Cerrillos y Metropolitano Sur, Carabineros y personal municipal.

(Imagen: @fdo2000)

