Tres sujetos fueron detenidos tras robo armado a un camión con celulares en San Bernardo

Carabineros detuvo a tres hombres en San Bernardo tras el robo con intimidación de un camión cargado con teléfonos celulares que ingresaba a una empresa, luego de que siete sujetos armados sustrajeran el vehículo y parte de la banda instalara "miguelitos", cadenas y acelerantes en la calzada del sector Las Acacias para dificultar la persecución policial.

El hecho se registró alrededor de las 20:30 horas del viernes, cuando personal policial concurrió a la empresa tras recibir el reporte del robo. En el lugar, guardias de seguridad relataron que momentos antes aproximadamente siete sujetos, mediante intimidación con armas de fuego, se habían llevado un camión "3/4" que ingresaba a las dependencias.

En ese instante, personal policial logró la detención de un individuo que escapaba de la empresa y que habría participado en el robo. Al ampliar el patrullaje, sorprendieron a otros dos hombres que instalaban abrojos metálicos ("miguelitos"), cadenas y acelerantes en la calzada, en el sector Las Acacias.

Se mantienen las diligencias para ubicar el vehículo sustraído junto a su carga, compuesta por teléfonos celulares.

Los detenidos fueron identificados como H.L.F.P. (39 años), V.G.S.I. (35 años) y J.F.G.L. (42 años), todos de nacionalidad chilena y con antecedentes penales previos, aunque sin órdenes de detención vigentes.

Todos los antecedentes fueron puestos a disposición del Ministerio Público.

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