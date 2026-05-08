Tres motociclistas fallecidos y tres lesionados deja violento accidente en la ruta 5 Norte

Tres muertos y otros tres lesionados fue el resultado de un choque múltiple entre motociclistas que habrían estado realizando maniobras arriesgadas como piruetas o carreras clandestinas en el kilómetro 16 de la ruta 5 Norte, en la comuna de Lampa.

Por causas que se investigan, se produjo una colisión entre los motociclistas que participaban en un encuentro con máquinas de alta cilindrada. Tras el accidente, al lugar concurrió SAMU y Carabineros, que procedieron a cortar parciarlmente el tránsito.

El teniente Francisco Rodríguez, de la Prefectura de Tránsito, informó que "a la llegada de los funcionarios pudieron constatar que se encontraban tres personas fallecidas, tres lesionadas y cinco motocicletas que habrían participado en este accidente".

Añadió que "las personas fallecidas corresponderían a dos hombres y una mujer, los lesionados son tres personas de sexo masculino, todas personas adultas. Las personas lesionadas se encuentran estables, fuera de riesgo vital".

Finalmente, indicó que los tres lesionados están detenidos por su participación en el accidente de tránsito con resultado de muerte. En el lugar, donde ya se restableció el tránsito vehicular, se realizaron peritajes a cargo de la SIAT, mientras que la investigación quedó a cargo de la Sección de Investigaciones Policiales (SIP) de Carabineros.

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