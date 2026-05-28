Biministro De Grange denuncia deuda cercana a los $30 mil millones en Transportes con pagos pendientes desde 2022

El biministro de Obras Públicas y Transportes, Louis de Grange, afirmó que han la cartera mantiene una deuda de cerca de $30 mil millones, con pagos pendientes desde 2022.

En conversación con Cooperativa, la autoridad señaló que encontraron "una deuda cercana a los 30 mil millones de pesos, no pagada, y que algunos de sus componentes vienen del año 2022 incluso".

"Hay pagos pendientes del año 2022, 2023, 2024 y 2025, que fueron postergados hasta este 2026, y todo eso suma cerca de 30 mil millones, y eso por supuesto que afecta al presupuesto que tenemos considerado para este año", indicó.

El secretario de Estado explicó que se deben sumar "el no cobro de multas, por incumplimiento de contratos" y detalló que han detectado "algunos pagos por servicios no prestados, principalmente en regiones. Se hizo el pago a algunos operadores y el servicio nunca se prestó".

En esta línea, De Grange no descartó la presentación de una eventual querella y comentó que están realizando "la investigación, levantando todos los antecedentes, hay herramientas internas en los ministerios para ahondar al respecto y vamos a cumplir con el rigor de la ley, si la conclusión es un sumario, y si es que va más allá de eso iremos más allá".

Por otro lado, el biministro abordó las críticas sobre el transporte en la región Metropolitana y descartó cambios en la frecuencia. "El nuevo plan operacional no se ha afectado, se definió en febrero y nosotros no lo hemos tocado", aseguró.

Finalmente, mencionó que "la frecuencia se ha mantenido, los recorridos y también los horarios. Los ajustes que se han hecho han sido, por ejemplo, reemplazar en la noche los buses articulados por buses de 12 metros convencionales, porque no tiene ninguna justificación usar buses de 18 metros en la noche, hay horarios en que habían más buses circulando que personas validando".

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