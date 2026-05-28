Subsecretario de Justicia descarta motivos políticos en traslado de reos comunes desde exPunta Peuco: "Fue una decisión técnica"

El subsecretario de Justicia, Luis Silva, se refirió al traslado de tres reos comunes desde el expenal de Punta Peuco a otros recintos carcelarios.

"Como ha dicho Gendarmería, fue una decisión técnica o basada en criterios técnicos, y nada más. Es una decisión del servicio", dijo la autoridad.

El exintegrante del Consejo Constitucional descartó que se trate de una decisión política y señaló que "lo que habría que revisar es si no fue política la decisión contraria, es decir, de la administración anterior, y ahora simplemente se está respetando lo que siempre fue".

"No hay una decisión política detrás de esto, sino técnica, como bien dijo el director nacional de Gendarmería", insistió el subsecretario, agregando que "los reos comunes en Punta Peuco son tres, eso es todo, y se trasladaron basados en criterios técnicos de Gendarmería".

Por su parte, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, recalcó que "no hay una decisión del Gobierno de trasladar a las personas porque esa es una decisión de la autoridad carcelaria".

"Respetamos las potestades de Gendarmería y la decisión del Gobierno anterior -en nuestra opinión, ideológica- de cambiar a través de un decreto, el penal Punta Peuco", complementó.

Finalmente, mencionó que el Gobierno se encuentra preparando "un programa integral respecto de reorganización carcelaria que incluye la construcción de nuevos recintos, la licitación de nuevos recintos y también la distribución que coordinado con Gendarmería de Chile, se va a registrar".

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