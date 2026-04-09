Tres funcionarios de Gendarmería sufrieron desmayos en pleno discurso del Presidente Kast durante promulgación de ley

Una funcionaria de Gendarmería y dos estudiantes se desmayaron en medio de la ceremonia de promulgación dela reforma constitucional que modifica la Constitución Política de la República para incorporar a Gendarmería de Chile dentro de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública.

La primera emergencia médica tuvo lugar en el instante exacto en que el Presidente José Antonio Kast emitía su discurso. En ese momento, uno de los estudiantes que se encontraba en formación perdió el conocimiento. Ante la urgencia, el afectado recibió la asistencia inmediata del senador Juan Luis Castro, quien asistía a la actividad y es médico de profesión.

Minutos más tarde, la transmisión oficial del evento captó en vivo cómo una funcionaria de Gendarmería se desplomaba justo a espaldas del Mandatario. Esta situación forzó a realizar una breve pausa en la pauta. Frente al incidente, el jefe de Estado solicitó ayuda para la mujer y señaló textualmente: "Voy a hablar más rápido para que no seguir aburriendo".

El recuento de afectados no terminó ahí, ya que posteriormente otra estudiante perteneciente a la escuela de Gendarmería presentó complicaciones de salud, viéndose en la obligación de retirarse de la fila de formación.

Respecto a las causas de estas descompensaciones, el senador Castro detalló que los episodios corresponderían a cuadros de síncope. Según el parlamentario, estos incidentes se atribuyen a una combinación de factores: los estudiantes se mantuvieron de pie desde las 10:00 horas para una ceremonia que se concretó cerca del mediodía, a lo que se sumaron la deshidratación y el calor del ambiente.

Para concluir la jornada, la máxima autoridad del país ofreció disculpas públicas por el retraso en el inicio de la actividad y argumentó que "dentro de la infraestructura que nos falta, la directora nos decía que falta sombra".

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