Presidente Kast promulgó reforma constitucional que incorpora a Gendarmería a las Fuerzas de Orden y Seguridad

En la Escuela de Formación Penitenciaria de Gendarmería, el Presidente José Antonio Kast promulgó la reforma constitucional que modifica la Constitución Política de la República para incorporar a Gendarmería de Chile dentro de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública.

Como consecuencia de ello, la institución deja de depender del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y pasa a integrarse a la esfera del Ministerio de Seguridad Pública.

La modificación responde a una lógica triple. En primer lugar, busca reforzar la seguridad al interior de los establecimientos penitenciarios, dotando a Gendarmería de los vínculos institucionales y los recursos propios de una fuerza de orden y seguridad.

En segundo lugar, apunta a enfrentar de manera más eficaz el crimen organizado que opera desde las cárceles, reconociendo que la complejidad del fenómeno requiere una coordinación estrecha con las demás instituciones de seguridad del Estado.

En tercer lugar, la reforma separa con nitidez dos funciones que hasta ahora coexistían bajo un mismo Ministerio: la custodia penitenciaria, que queda radicada en el ámbito de la seguridad pública, y la reinserción social, que permanece como tarea del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Junto a la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, y el ministro de Justicia, Fernando Rabat, el Mandatario señaló que "al promulgar esta reforma de Gendarmería de Chile, queda formalmente en el lugar que le corresponde, junto a las demás instituciones que velan por la seguridad de los chilenos. Hoy Gendarmería, como bien lo dijeron, quienes me antecierran la palabra, da un paso histórico, y yo, como Presidente, tengo el honor de ser parte de esa historia".

"Hoy día, asumimos como gobierno el compromiso de actuar con urgencia frente a la crisis de seguridad que vive nuestra patria. Hoy, en esta escuela, donde se forman los hombres y mujeres que custodian nuestras cárceles, promulgamos una reforma constitucional, que es parte central de esta respuesta. Gendarmería de Chile pasa a integrar las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública. Junto a Carabineros, a la Policía de Investigaciones, formarán un sistema de seguridad con conducción estratégica unificada", resaltó.

"Nuestras cárceles han pasado por momentos difíciles, y como bien lo decía el director general de gendarmería, antes de que pasen a convertirse en centros de operación del crimen organizado, tenemos que actuar", puntualizó el Jefe de Estado.

Respecto de su implementación, la reforma entrará en vigencia una vez publicada en el Diario Oficial. Posteriormente, se contempla un plazo de un año para dictar una ley que establezca el sistema de reinserción social, que estará a cargo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

PURANOTICIA