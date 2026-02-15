Tres empresas chilenas quedan autorizadas para vender productos estratégicos en Cuba

Tres empresas chilenas cuentan actualmente con autorización del Gobierno de Cuba para negociar y vender productos en la isla. Se trata de Importadora, Exportadora y Comercializadora MTG SpA, Ostalmar S.A. y Sur Continente S.A., las únicas firmas nacionales habilitadas para operar formalmente en el mercado cubano.

Según información publicada por La Tercera, estas compañías pueden comercializar alimentos procesados, productos agrícolas e insumos industriales, destinados principalmente a la canasta básica normada, además de abastecer tiendas de Moneda Libremente Convertible (MLC) y al sector turístico.

La relevancia de estas operaciones se da en un escenario de bajo intercambio comercial bilateral. De acuerdo con cifras del Servicio Nacional de Aduanas, las exportaciones chilenas a Cuba pasaron de más de US$ 60 millones en 2008 a solo US$ 14,1 millones en 2024, reflejando una sostenida caída en el comercio entre ambos países.

No obstante, el valor de estas empresas no radica en el volumen exportado, sino en su capacidad de respuesta frente a la emergencia permanente que enfrenta Cuba, agravada por la presión económica de Estados Unidos. En noviembre de 2025, los envíos desde Chile crecieron 93,1% interanual, impulsados por la demanda urgente de leche concentrada, carnes y preparados industriales.

MTG, Ostalmar y Sur Continente han logrado mantenerse en la isla porque operan como proveedores externos con representación autorizada, sin integrarse a empresas mixtas estatales. Este modelo les permite conservar el control de inventarios, operar desde oficinas propias y responder con rapidez a las necesidades del mercado cubano, consolidándose como actores estratégicos en uno de los momentos más complejos para la economía de la isla.

