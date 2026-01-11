Tres ciudades proyectan nuevos aeropuertos en 2026 por alza del tráfico aéreo

El aumento sostenido del tráfico aéreo durante la temporada estival ha llevado al Ministerio de Obras Públicas (MOP) a proyectar nuevos aeropuertos y ampliaciones en distintas regiones del país a partir de 2026, con el objetivo de mejorar la conectividad y responder a la creciente demanda de pasajeros y carga.

Según antecedentes publicados por El Mercurio, el MOP mantiene en carpeta varios “aeródromos con potencial de aviación comercial”. En la región del Maule, este semestre se licitará un estudio de demanda para evaluar un aeropuerto internacional de carga, cuyos resultados se conocerán en 2027. En tanto, en Chillán, el análisis iniciado en 2025 definirá durante este semestre si la ampliación del aeródromo de Ñuble cuenta con rentabilidad social.

La ministra de Obras Públicas, Jessica López, adelantó que en 2026 se licitarán las primeras etapas de nueva infraestructura en el aeropuerto Mataveri de Rapa Nui y en el aeropuerto internacional del cerro Torquemada de Concón, marcando un avance concreto en la expansión de la red aeroportuaria nacional.

En la zona central, el proyecto de ampliación del aeropuerto de Viña del Mar ya se encuentra en marcha. El plan considera un nuevo terminal de pasajeros, ampliación de pista, obras viales y estacionamientos, con una inversión que supera los $95.000 millones en sus dos etapas. Sin embargo, otros estudios no prosperaron: Los Ángeles fue descartado por falta de rentabilidad social, mientras que Pucón quedó fuera por limitaciones geográficas.

Actualmente, cuatro aeropuertos del país se encuentran en obras: La Serena, Valdivia, Coyhaique y Punta Arenas, mientras que Puerto Natales enfrenta una demanda explosiva ligada al turismo en Torres del Paine, proyectándose obras para 2027. Desde el MOP estiman que hacia fines de 2026 estarán casi concluidas las ampliaciones de varios terminales regionales, consolidando una red aérea preparada para el crecimiento futuro.

