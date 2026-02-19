Tres bolivianos son sorprendidos con 5,4 kilos de cocaína en el aeropuerto Arturo Merino Benítez

Un hombre y dos mujeres, todos de nacionalidad boliviana, fueron detenidos por la Brigada Investigadora Antinarcóticos (Briant) de la PDI en el aeropuerto Arturo Merino Benítez, donde fueron sorprendidos con 5,4 kilos de cocaína.

El equipo especializado de la PDI, alertado por la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado (Brianco) de Iquique realizó el seguimiento de las personas involucradas.

La inspectora de la Briant Aeropuerto, Fernanda Lavín, señaló que "los individuos extranjeros presentaron incongruencia en sus relatos, por lo que fueron conducidos a las dependencias de la brigada".

En la revisión, se detectó que "una de sus maletas estaba modificada estructuralmente, escondiendo un doble fondo que ocultaba 5 kilos, 400 gramos de la sustancia que al ser sometida a prueba experimentar arrojó resultado positivo a la presencia de clorhidrato de cocaína".

El avalúo de lo incautado puede alcanzar en el mercado ilegal un valor que supera los 50 millones de pesos. Además de la droga, fueron encontradas teléfonos celular, dólares, pesos chilenos y bolivianos.

El Fiscal Daniel Contreras, de la Fiscalía local de Pudahuel, solicitó la medida cautelar de prisión preventiva, la que fue concedida por el Juzgado de Garantía.

