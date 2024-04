Traspié en proyecto de aumento al impuesto a la renta: gobierno retrasará su ingreso al Congreso

El proyecto de aumento al Impuesto a la Renta del gobierno del Presidente, Gabriel Boric, sufrió un traspié en lo que será su ingreso al Congreso. El Ministro de Hacienda, Mario Marcel, así lo informó durante este viernes 12 de abril.

Esta iniciativa busca rebajar de un 27 a un 25% el gravamen que pagan las empresas, que será compensado con una mayor carga a quienes reciben ingresos mensuales sobre los 4,5 millones de pesos y ajustes en exenciones como la renta presunta.

Esta medida, según lo expresado por el Secretario de Estado, se adopta considerando la necesidad de que avancen con premura otras iniciativas, antes que ésta. En tal sentido, en declaraciones a El Mercurio, Marcel indicó que "vamos a esperar que avance un poco la discusión de este proyecto de cumplimiento tributario en el Senado para no confundir los dos temas".

Marcel dijo que "nos hemos dado cuenta de que muchas veces en la discusión pública se tiende a confundir lo que es la reforma de impuesto a la renta con cumplimiento tributario. Así que vamos a tratar de avanzar un poco más en el proyecto de cumplimiento para que se entienda su valor y su orientación en sí mismo, antes de iniciar una discusión de reforma de impuesto a la renta".

La diputada Sofía Cid (RN), integrante de la Comisión de Hacienda, sostuvo en este mismo medio de comunicación que el retraso impuesto por el Ejecutivo, da cuenta de que "uno de los grandes problemas que ha tenido este Gobierno es que no logra que sus proyectos avancen, porque más allá de las declaraciones de buenas intenciones, lo cierto es que no escuchan a la oposición, no incorporan las indicaciones que uno propone".

En tanto, el diputado Jaime Naranjo (PS) entregó su respaldo a la determinación del gobierno, comentando que "es mejor ir tema por tema para no confundir ni mezclar las cosas. Además, así va quedando más clara la posición de las fuerzas políticas, su respaldo o rechazo". Sin embargo, recalcó que "el único inconveniente es que estamos legislando para el gobierno que viene, que al final va a ser el que va a recaudar los recursos".

PURANOTICIA