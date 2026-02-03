Traspaso en Vivienda: Montes y Poduje destacan diálogo con foco en reconstrucción y continuidad del plan habitacional

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes (PS), se reunió este martes con el futuro titular de la cartera, Iván Poduje (IND), en el marco del inicio formal del traspaso de mando del ministerio. El encuentro estuvo centrado en la entrega de información, evaluación de avances y desafíos pendientes en materia habitacional, urbana y de reconstrucción.

Tras la cita, Montes destacó el carácter republicano de la reunión y aseguró que el objetivo principal fue garantizar la continuidad de una política habitacional que responda a las necesidades de las familias. “Queremos que al próximo gobierno le vaya bien, que logre más viviendas, mejores barrios y comunidades más desarrolladas”, afirmó.

En esa línea, el ministro saliente subrayó la relevancia del Ministerio de Vivienda y Urbanismo en la economía nacional, señalando que cuenta con más de 6.500 funcionarios, un presupuesto cercano a los 7 mil millones de dólares y que concentra el 57% de la inversión inmobiliaria del país. Además, enfatizó los avances del Plan de Emergencia Habitacional, cuya meta es la construcción de 260 mil viviendas, de las cuales ya se alcanzaron 247 mil a fines de diciembre.

Montes también abordó los esfuerzos por aumentar la capacidad anual de producción de viviendas, impulsando la vivienda industrializada, la planificación urbana, el rol de los dirigentes sociales y el desarrollo de barrios integrados. No obstante, reconoció que existen proyectos que quedaron inconclusos y que requerirán continuidad por parte del próximo gobierno.

Uno de los puntos abordados fue la reconstrucción tras los incendios en Valparaíso y Biobío. Al respecto, el ministro sostuvo que el avance en la región de Valparaíso supera el 45%, considerando viviendas terminadas, en ejecución y en etapa de desarrollo, y recalcó que Chile enfrenta actualmente 43 procesos de reconstrucción simultáneos debido a su condición de país altamente expuesto a catástrofes.

Por su parte, Iván Poduje calificó la reunión como “muy positiva” y valoró el traspaso de información realizado por el equipo del ministerio. “Fue un traspaso muy ordenado y completo. Nos llevamos muchos desafíos y trabajo por delante”, señaló.

El futuro ministro reconoció diferencias de criterio con la actual administración respecto a la forma de medir el avance de la reconstrucción y el concepto de viviendas “hábiles” e “inhábiles”, asegurando que, para el próximo gobierno, todas las familias afectadas por una catástrofe deben recibir una solución habitacional. “Para nosotros no hay viviendas inhábiles, todas las familias que perdieron su hogar deben ser repuestas”, afirmó.

Además, Poduje valoró aspectos de la gestión saliente que, a su juicio, deben proyectarse en la próxima administración. En ese sentido, destacó el trabajo realizado con dirigentes sociales y el rol social del Ministerio de Vivienda. “Nos parece muy interesante lo que hizo el ministro Montes respecto al fortalecimiento de las dirigencias. El ministerio tiene un rol social fundamental y queremos potenciarlo”, señaló, agregando además que buscarán profundizar la política de suelo para ampliar el acceso de las familias a terrenos y viviendas con mejores condiciones.

Finalmente, ambos coincidieron en la necesidad de asegurar una transición ordenada y mantener el diálogo para enfrentar los desafíos del déficit habitacional, la reconstrucción y el desarrollo urbano, reafirmando el carácter de política de Estado que tiene la vivienda en Chile.

