SII cursó 229 clausuras y 332 infracciones a mall chinos tras fiscalización en todo el país

El Servicio de Impuestos Internos (SII) desarrolló un plan regulador de controles en terreno y dos operativos masivos en todo el país, durante abril y junio, dirigidos a fiscalizar los denominados Mall Chinos.

La directora (s) del SII explicó que “culminado el proceso de empadronamiento y caracterización que realizamos a través de estos operativos, pudimos seleccionar para fiscalizaciones en profundidad aquellos casos que registran los mayores riesgos de incumplimiento tributario".

"Ya comenzamos la aplicación de diversos análisis y procesos de fiscalización más profundos a más del 80% de los 1.188 mall chinos empadronados a septiembre de este año, lo que confirma la relevancia de controlar a este tipo de establecimientos”, indicó.

Fiscalización

Desde enero a la primera semana de diciembre, el SII realizó 2.747 acciones de fiscalización en terreno a Mall Chinos, en los que se controló la emisión boletas o vouchers, además de aplicar puntos fijos y acciones de empadronamiento.

En estas actividades en terreno se cursaron 332 infracciones por la no emisión de estos documentos tributarios, aplicándose además 229 clausuras temporales a este tipo de establecimientos. En el mismo periodo, se cursaron multas por más de $63.000.000.

En paralelo, el Servicio comenzó la aplicación de las siguientes acciones de fiscalización y análisis más profundos, a los casos con mayores riesgos de incumplimiento tributario.

“Lo que buscamos es lograr el correcto cumplimiento tributario de estos contribuyentes, y a la vez generar un efecto ejemplarizador en otros comercios de similares características, especialmente considerando la masividad de este tipo de comercios en los últimos años, traspasarle la importancia de cumplir con el pago de los impuestos y trabajar en igualdad de condiciones con todos los comercios”, subrayó Saravia.

Asimismo, la institución está incorporando la información obtenida a los modelos de análisis de riesgos del Servicio, para integrarla de manera permanente a los planes de fiscalización orientados al sector comercio.

Puntos Fijos

Como parte de las acciones de cumplimiento tributario en terreno, el SII aplicó el mecanismo de punto fijo en los mall chinos, es decir, controles en los que un equipo de fiscalizadores permanece en el establecimiento por un tiempo determinado, con el objetivo de verificar in situ el comportamiento tributario del contribuyente, contrastándolo con su actividad habitual, cuando los funcionarios del SII no están presentes.

Este mecanismo permitió verificar que los comercios controlados mediante un punto fijo aumentaron la emisión de documentos tributarios el día de dicho control, nivel que mantuvo los 5 días siguientes. Sin embargo, desde el sexto día de la aplicación del punto fijo, comenzó a registrar una disminución sostenida en la emisión de documentos tributarios, llegando a niveles similares a los registrados antes de la aplicación de la fiscalización con punto fijo.

Frente a estos datos, la directora (s) del SII afirmó que han "podido constatar que los mall chinos representan un tipo de comercio que requiere de la aplicación de acciones permanentes de control, para asegurar su cumplimiento tributario. Sin esas acciones, tienden a reducir la emisión de documentos tributarios, aumentando su riesgo de no pago correcto de IVA. Es por ello que mantendremos nuestras acciones en terreno dirigidas a este segmento”.

