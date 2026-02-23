Equipo Territorial Cero de MT0 de Las Condes detuvo a un sujeto por tráfico de drogas

El Equipo Territorial Cero de MT0 de la Brigada de Investigación Criminal de Las Condes de la PDI en el marco de una investigación por tráfico de drogas y en coordinación con la Fiscalía Alta Complejidad y Crimen Organizado Oriente, logró la detención de un sujeto que se dedicaba a la venta de drogas por medio de redes sociales.

El subcomisario Diego Peñailillo de la Bicrim Las Condes de la PDI, indicó que se individualizó al imputado y se le detuvo tras diferentes técnicas investigativas en la comuna de Vitacura. En el lugar, se incautó un teléfono móvil, $18.000 en efectivo, un vehículo y 50 contenedores de resina de cannabis.

Posteriormente, se continuaron las diligencias, logrando obtener el ingreso voluntario para dos inmuebles ubicados en Maipú donde se encontraron 565,91 gramos de cannabis, 43,00 gramos de hongos alucinógenos, 7 comprimidos de MDMA, 69,46 gramos de ketamina, una balanza digital, $264.000 en efectivo y cuatro paquetes de bolsas plásticas transparentes de diferentes tamaños, cuyo avalúo total corresponde a $19.004.550.

El detenido de 24 años, de nacionalidad chilena y sin antecedentes, realizaba la venta de la droga a través de redes sociales y aplicaciones de citas. El sujeto pasó a control de detención, quedando en prisión preventiva mientras dura la investigación.

PURANOTICIA