Ministro Van Klaveren califica de "inaceptable" los dichos del embajador de EE.UU.

El ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, se refirió a las declaraciones del embajador de Estados Unidos Brandon Judd, quien tildó de "irrisoria" la "sorpresa" del Ejecutivo ante las sanciones a autoridades chilenas.

"Como gobierno rechazamos absolutamente las imputaciones y declaraciones del Embajador de Estados Unidos en Chile, señor Brandon Judd. Lamentamos que profundamente que se esté alimentando una discrepancia que se funda en una premisa que es falsa", indicó.

El canciller recalcó que "ningún funcionario del Gobierno de Chile, ningún agente del Estado ha colaborado en acciones o medidas que pongan en riesgo la seguridad de nuestro país o de la región o del hemisferio o de algún país del mundo".

"No está en riesgo la seguridad y soberanía de Chile, mucho menos la de Estados Unidos desde alguna acción realizada por nuestro país", subrayó.

Asimismo, calificó de "absolutamente inaceptables las referencias que ha hecho el embajador Judd a altas autoridades de nuestro gobierno. Creemos que son descalificaciones inaceptables y reñidas con la práctica diplomática".

Van Klaveren sostuvo que "es cierto que de acuerdo al derecho internacional cada país decide el otorgamiento de visas o también las restricciones en materia de visa. Lo que no es aceptable es que esto se utilice para amenazar, sancionar unilateralmente ni siquiera para plantear un posible riesgo que además en este caso no es real".

"No es la forma en que dos países amigos, aliados estratégicos que comparten una historia de 200 años de cooperación y diálogo aborden una diferencia. Por eso reiteramos nuestro rechazo a la medida que adoptó el Departamento de Estado de Estados Unidos, que nos sigue pareciendo arbitraria e inexplicable, porque se refiere además a una decisión, y lo recalco, que no ha sido adoptada", complementó.

La autoridad afirmó que "Chile ha demostrado ser un país con reglas claras y que respeta las reglas internacionales en todos los ámbitos y cada proyecto o iniciativa que se presenta por parte de un inversor extranjero se evalúa y se analiza en su propio mérito, garantizando la competitividad a cualquiera de nuestros socios en el exterior siempre que sus iniciativas se sometan a nuestros mecanismos de evaluación con estricto apego a la legislación y siempre resguardando los intereses del país".

