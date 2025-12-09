Trasladan a dos nuevos reos a la excárcel Punta Peuco: Son adultos mayores condenados por delitos sexuales

Dos nuevos reos fueron trasladados a la cárcel de Tiltil, ex Punta Peuco. Se trata de condenados por delitos sexuales, informó este martes la ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo.

"Se han trasladado otros dos condenados por delitos sexuales de 70 y 69 años, por delito de violación a menor de edad y abuso sexual, respectivamente", señaló la vocera de Gobierno en su habitual punto de prensa, que esta vez se realizó en jornada de este martes, pues el lunes fue feriado.

La vocera de Gobierno comentó que el violador es por un caso contra menor de 14 años. Fue condenado de seis años de cárcel y comenzó a cumplir su pena el 30 de julio de este año. Mientras que el por abuso sexual cumple condena de siete años de cárcel. Inició el cumplimiento de la pena el 15 de marzo de 2024.

Agregó que "son criminales que van a seguir pagando sus condenas en la cárcel, ex Punta Peuco, actual cárcel de Tiltil". Ambos fueron trasladados desde el Centro de Detención Preventiva Santiago Sur.

La autoridad comentó que este centro penitenciario "pasó a ser una cárcel común, los criminales de lesa humanidad están presos junto a violadores de menores, de abusadores sexuales que están pagando conjunto las condenas que les corresponden. Porque aquí hay que garantizar que no hay impunidad y además no haya privilegios de ningún tipo".

Estos dos nuevos reos se suman al primer caso, ocurrido en noviembre. Se trató de un hombre de 75 años, condenado en 2012 a 15 años de cárcel por el delito de violación de menor de 14 años.

En la ocasión, la secretaria de Estado instó, además, a José Antonio Kast que aclare si tiene pensado o no indultar a militares condenados por violaciones a los derechos humanos dentro de su propuesta de dar beneficios a reos de avanzada edad.

“Más allá de la cuestión electoral y de la candidatura de José Antonio Kast respecto a este tema, este es un proyecto que nosotros venimos denunciando hace meses, que fue presentado por un grupo de la derecha chilena, un grupo de la oposición, que busca, lamentablemente, sacar de las cárceles a criminales que han cometido delitos graves contra las personas”, dijo Vallejo.

La portavoz del Gobierno planteó que la propuesta incluye a “personas que han sido condenadas por violación de menores de edad. Y buscan como justificación para sacarlos de las cárceles por su mayoría de edad, por ejemplo, o ciertas enfermedades crónicas no especificadas, argumentando un supuesto sentido de humanidad”.

La iniciativa se convirtió en un flanco de la campaña de Kast en la recta final de cruzada electoral, luego que en una entrevista televisiva el diputado republicano, José Carlos Meza, se mostró a favor de la conmutación de penas para este tipo de condenados.

“Eso no es sentido de humanidad. Eso es violento. Eso es impunidad. Por eso es tan escandaloso, o más bien debería escandalizarnos a todos, que en pleno siglo XXI, cuando estamos todos preocupados de la agenda de seguridad y de meter presos a los que tienen que estar presos, un grupo de parlamentarios de derecha pretenda generar salida alternativa y sacarlos de las cárceles. No solamente a los torturadores de la dictadura, sino que a violadores de menores de edad”, remarcó Vallejo.

Fue en ese punto, tras ser consultada por la manera en que el tema ha sido abordado por el candidato republicano, que la vocera lo emplazó a dar cuenta de su postura sin ambigüedades.

“Nosotros como gobierno encontramos que en estas cosas no se pueden tener medias tintas. Hay que ser claros. Se apoyan estas cosas o no. Porque son señales que damos al país. Se está de acuerdo con liberar de las cárceles a delincuentes tan peligrosos como torturadores o violadores de menores solo por el hecho de tener mayoría de edad o tener alguna enfermedad crónica”, señaló.

Y agregó que “o sea, respetando las distintas posiciones, pero es bueno saber y tener claridad sobre esto. Sin ambigüedades, sin medias tintas, porque estamos hablando de temas delicados, estamos hablando de la seguridad de las personas, estamos hablando de garantizar que no haya impunidad, de garantizar que no haya revictimización”, finalizó.

PURANOTICIA