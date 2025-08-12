Tras violenta agresión, detienen a ex estudiante del INBA que roció con combustible a docente

Un adolescente de 15 años, exalumno del Instituto Nacional Barros Arana (INBA), fue detenido este lunes por su presunta participación en el ataque a un profesor, a quien le arrojaron combustible en medio de graves disturbios en el establecimiento.

El violento episodio ocurrió cuando un grupo de encapuchados levantó barricadas en el acceso principal del liceo y lanzó más de 20 bombas molotov contra Carabineros. En medio de este caos, los agresores intentaron entrar al instituto y atacaron al docente que cumplía labores de seguridad. Fue en ese momento que, según las autoridades, el joven de 15 años le arrojó el líquido inflamable.

El adolescente, que actualmente asiste a otro colegio, fue arrestado en un baño del recinto tras ser identificado. Si bien el profesor agredido no sufrió lesiones físicas, las autoridades confirmaron que quedó afectado emocionalmente por el ataque.

La Fiscalía y la policía continúan realizando las diligencias para dar con el paradero de los otros responsables. La detención del menor se enmarca en el esfuerzo por sancionar los actos de violencia que han afectado la seguridad de la comunidad educativa del INBA en las últimas semanas.

