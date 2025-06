Tras tomar mate, vapear y realizar gestos a la cámara: Agresor de conserje increpó a jueza durante su reformalización

Desafiante se mostró Martín de los Santos Lehmann en la audiencia donde se decretó su prisión preventiva como autor de una brutal agresión a un conserje en la comuna de Vitacura, región Metropolitana.

El cuarto Juzgado de Garantía de Santiago accedió a la petición de la parte querellante y revocó la libertad del sujeto de 34 años, acusado de propinar una brutal golpiza a Guillermo Oyarzún, trabajador de 70 años que perdió la visión de un ojo producto del ataque.

De los Santos, que hasta ahora permanecía con firma mensual, se conectó a la audiencia a través de Zoom y se le vio tomando mate, vapeando y realizando gestos a la cámara.

Cuando la jueza Cecilia Villanueva confirmó que enviaría al imputado a la cárcel, el sujeto interrumpió y descolocó a todos.

“¡Oiga magistrado, usted está haciendo un show mediático! ¡Todo lo que ha dicho es falso, esto es completamente ilegal, no es un Estado de derecho! Le pido que tome una decisión según el Código Penal (...) Parece una audiencia que está manipulada por los medios de comunicación", señaló.

Luego agregó: “Yo, como ciudadano libre, no condenado... Le duela a quien le duela, yo doy empleo, doy trabajo, soy una persona trabajadora, no ando eligiendo viejitos por la calle... si me tomo esta licencia es porque tengo mi derecho a defenderme”.

“¡De qué estamos hablando en este país! Va a haber un estallido social si esto no se soluciona como corresponde. ¡Le pido por favor que dé nuevamente su veredicto! (...) ¡No puede ser que las redes sociales sean más juez de garantía que usted! ¡¿Me entiende o no?! ¡Póngase en la posición de que yo sea su hijo!”, manifestó.

VIDEO:

(Video: @meganoticias)

PURANOTICIA