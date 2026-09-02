Tras siete años en silencio: Vuelve el tradicional "cañonazo de las 12" al cerro Santa Lucía de Santiago

Después de siete años de interrupción, el tradicional cañonazo de las 12:00 horas volverá a marcar el mediodía en el cerro Santa Lucía, luego de que la Municipalidad de Santiago confirmara la reactivación de esta costumbre que se remonta a 1824.

El alcalde Mario Desbordes encabezó este miércoles una demostración del histórico cañón Krupp de 75 milímetros, que fue revisado y sometido a pruebas por especialistas del Ejército antes de autorizar su regreso.

“Estamos en un proceso de recuperar una serie de elementos que son importantes para la comuna de Santiago, para la actividad comercial, para la actividad turística y, por supuesto, para la seguridad de los barrios”, señaló.

La iniciativa forma parte del plan del municipio para recuperar tradiciones y poner en valor el patrimonio de la comuna, junto con intervenciones como la recuperación del Castillo Hidalgo, la puesta en funcionamiento del ascensor y las piletas y mejoras en materia de seguridad.

Desbordes también destacó el potencial turístico del cañonazo, que durante décadas fue uno de los atractivos del cerro para visitantes nacionales y extranjeros.

El cañón, fabricado en Alemania en 1910, fue sometido a labores de mantenimiento, lubricación y revisión.

En las pruebas realizadas la semana pasada se efectuaron dos salvas, con mediciones de aproximadamente 110 y 90 decibeles, para determinar las condiciones bajo las cuales se retomaría la tradición.

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