Senadores emplazan al Gobierno a presentar propuesta para regular las plataformas de apuestas online tras caída del Imacec

Los senadores de la Comisión de Economía, Gastón Saavedra y Ricardo Celis, emplazaron al Gobierno a presentar la propuesta comprometida para regular las plataformas de apuestas online, luego que el Banco Central informara una caída de 1,5% del Imacec en julio.

Los parlamentarios señalaron que el reciente bloqueo de nuevos sitios de apuestas ilegales demuestra la necesidad de avanzar desde las medidas administrativas hacia una regulación integral del mercado, que permita establecer reglas claras, aplicar impuestos, fortalecer la fiscalización y abordar los riesgos asociados a la ludopatía.

“No basta con bloquear plataformas; necesitamos una regulación que permita ordenar este mercado, fiscalizarlo y que también genere recaudación para el Estado. El Gobierno comprometió una propuesta y seguimos esperando que llegue al Congreso”, sostuvo el presidente de la Comisión de Economía, Gastón Saavedra.

El legislador agregó que las cifras económicas conocidas durante las últimas semanas hacen aún más urgente avanzar en iniciativas que permitan generar actividad y nuevos ingresos fiscales.

Por su parte, el senador Celis cuestionó que, pese a que la regulación de las apuestas online fue abordada en el marco de la discusión de la megarreforma, el Ejecutivo todavía no haya presentado una propuesta concreta.

"Le he consultado al ministro en qué está la propuesta que hizo en megarreforma, de aumentar la recaudación fiscal, por lo que tiene que ver con apuestas online. Todavía a esta misma comisión no nos ha llegado una propuesta, ni la posición del Gobierno en esta materia", indicó.

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