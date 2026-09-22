Presidente Kast descarta que adhesión al «Escudo de las Américas» permita intervenciones militares de EE.UU. en Chile

El Presidente José Antonio Kast aclaró este martes que la adhesión de Chile al «Escudo de las Américas» no contempla operaciones militares de Estados Unidos en territorio nacional, enfatizando que se trata de una instancia de coordinación entre 15 países para compartir información y enfrentar al crimen organizado transnacional.

“Lo que hemos señalado es que adherimos a una coordinación conjunta de 15 países. Ustedes saben que yo participé como observador en el primer encuentro, pero aquí no hay un tratado para que nadie crea que aquí estamos pasando a llevar la soberanía de Chile y la institucionalidad nacional”, afirmó en un punto de prensa posterior a su intervención ante la ONU.

Agregó que “aquí hay una coordinación, una adhesión a ciertas líneas de acción en contra del crimen organizado que reúne a dos países más de los que estuvieron en la adhesión anterior, como es Colombia y como es Perú, y que en este sentido buscamos la coordinación”.

“Aquí no hay un tratado que firmen los 15 países, sino que es compartir cierta información respecto del crimen organizado”, insistió, ejemplificando con organizaciones criminales transnacionales que se han instalado en Chile, como el Tren de Aragua.

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Frente a las dudas sobre el alcance de la iniciativa «Escudo de las Américas» y una eventual intervención militar de Estados Unidos en territorios de los países participantes, Kast aclaró que “yo creo que no hay que confundir los aspectos, porque aquí no estamos hablando de operaciones militares en contra del crimen organizado o del terrorismo”.

“Aquí estamos hablando de coordinación, de información, de seguimiento de bandas de crimen organizado, no de operaciones militares. Nosotros en esto resguardamos siempre nuestra soberanía, nuestra institucionalidad”, aseguró.

Según el Mandatario, el «Escudo de Las Américas» es un espacio donde “se señala cuáles son las organizaciones criminales respecto a las cuales se podrá, respetando la institucionalidad de cada país, compartir cierto grado de información. Y no se habla en la declaración que usted me menciona ni en la adhesión a esta coordinación de ese tipo de intervención (militar)”.

Sobre su discurso ante la ONU, Kast señaló que “hablé de que Chile está de vuelta, y eso es por, como lo señalé ahí, hemos realizado cambios en temas legislativos que no se habían realizado desde los años 90″.

“Es un logro importante para nuestra Nación lograr la competitividad tributaria y dar la señal de que los impuestos van a ir bajando, dar la señal a aquellos grandes inversionistas que van a tener la certeza por 20 años de que sus inversiones van a tener una estabilidad y que no va a haber discusión respecto de los contratos que se firmen con ellos. Eso le da mucha certeza a los inversionistas”, afirmó.

(Imagen: @PresidenteKast)

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