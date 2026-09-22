Oposición tilda de "pobre" el discurso del Presidente Kast en la ONU y acusa poca autocrítica

Tras el discurso del Presidente José Antonio Kast ante la ONU, parlamentarios de oposición cuestionaron sus dichos y lo acusaron de no asumir responsabilidad por la situación interna del país, además de reprocharle haber utilizado la tribuna internacional para criticar a Chile.

La senadora Fabiola Campillai satirizó en el Congreso sobre el discurso de Kast: “Bien desordenada la casa entonces. En estos seis meses sólo se han dedicado a complicarle la vida a las familias chilenas. El desempleo casi del 10%, el alza de los precios de los alimentos no da tregua, y qué decir de la inseguridad. No sé en qué país vivirá Kast, pero el que describió en la ONU claramente no es Chile", aseguró.

La diputada comunista Daniela Serrano, en tanto, comentó que “llama poderosamente la atención que un Mandatario no asuma su responsabilidad".

"Pareciera que el Presidente sigue sin asumir que hoy día es el Mandatario quien toma también decisiones en cuanto al empleo de nuestro país. No habla de las cifras de recortes que ha producido también una mayor tasa de desempleo, la destrucción de empleo, y pareciera que es más fácil echarle la culpa al empedrado", aseguró.

Y calificó la intervención en la ONU como "un discurso bastante pobre" y cuestionó que, a su juicio, careciera de autocrítica. "Es decir, que fue todo finalmente responsabilidad del otro Gobierno y no asume su responsabilidad como tal".

Finalmente, el diputado del Frente Amplio, Jorge Brito, dijo que “Lamentamos que él haya utilizado esta tribuna para hablar mal de Chile. Esto lo deja peor posicionado a él como Presidente que a nuestro propio país, que tiene un prestigio ganado por una política exterior construida en un cuarto de siglo".

Y agregó que "el mundo sabe el prestigio que tiene nuestro país. Chile es un país que cumple, que respeta el derecho internacional" y agregó que espera que el Presidente Kast "se empape de esto mismo".

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