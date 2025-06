Tras ser superada en la última Cadem: Matthei dice que Kast "está creciendo a costa de Kaiser"

La candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, tras ser superada por primera vez en la encuesta Cadem, aseguró que el líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, “está creciendo (en las encuestas) a costa de Johannes Kaiser”.

En conversación con radio Bío Bío, la exalcaldesa de Providencia señaló que “cuando se le hace la pregunta a la gente de quién cree que va a ser Presidente, ahí yo lidero, fuerte”.

Y agregó que “muchas de estas encuestas son de respuesta espontánea, por lo tanto, tiene mucho que ver con recordación de lo que se ha hecho en la semana”.

“N nosotros recién, a partir de este lunes, estamos ya con el equipo más o menos completo. Antes no se podía porque no había dinero”, afirmó, advirtiendo que a partir de ahora “se va a empezar a notar la diferencia en mi campaña”.

Por otro lado, la abanderada abordó el clima en la carrera presidencial y manifestó que la “están atacando de todos los lados (…) Es como el patito en la kermés al que todo el mundo le apunta (…) pero es como lo que decían en El Quijote: deja que los perros ladren, es señal de que estamos avanzando”.

Sobre las primarias en el oficialismo, Matthei sostuvo que “en la izquierda están adelantando un poco la primera vuelta, pero se están descalificando mucho”.

“Uno no tiene claro que los que no ganen vayan a apoyar al que gane, y tampoco queda claro que no van a tener otros candidatos por fuera”, indicó.

Asimismo, argumentó que “a mi lo que me importa es transmitir nuestro mensaje. Y nuestro mensaje es claramente lo siguiente: las soluciones que necesita Chile no son de derecha ni de izquierda, son soluciones prácticas que funcionen, punto”.

