Tras revisión de medidas cautelares: Mantienen arresto domiciliario total para Luis Hermosilla

El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago resolvió mantener el arresto domiciliario total para Luis Hermosilla, imputado por el caso Audio.

La audiencia de revisión de cautelares fue solicitada por la Fiscalía Metropolitana Oriente, tras acusar incumplimiento de la medida el 4 de septiembre, cuando carabineros acudieron al domicilio del abogado en la comuna de Vitacura para realizar el control de rigor, pero no obtuvieron respuesta.

Al respecto, el abogado Juan Pablo Hermosilla, hermano y defensor de Luis, aseguró que el incidente se debió a un problema técnico del citófono y que bajo "ninguna circunstancia" hubo incumplimiento.

Afirmó que "solamente es un mal entendido técnico, y lo que le pedimos al tribunal nosotros fue que se informara a Carabineros sobre el número de celular de él, cosa que toquen el timbre y al mismo tiempo llamen al celular, y él salga a la casa".

