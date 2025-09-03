Tras rechazo a multa en el voto, presidente de la Cámara declara confianza con el Ejecutivo “absolutamente quebrada”

La decisión del oficialismo de rechazar la multa en el voto obligatorio generó un quiebre en el Congreso. El presidente de la Cámara de Diputados, José Miguel Castro (RN), criticó duramente al gobierno, acusándolo de “falta de palabra” y advirtiendo que la confianza entre el Ejecutivo y el Legislativo está "absolutamente quebrada".

El rechazo a la iniciativa, que forma parte de un proyecto de ley para regular el voto obligatorio, fue un duro golpe para la oposición, que confiaba en que la ministra Macarena Lobos lograría un acuerdo. Sin embargo, los diputados del oficialismo votaron en bloque en contra de la propuesta.

La molestia no se limitó a la Cámara de Diputados. En el Senado, su presidente, Manuel José Ossandón, cerró la sesión por falta de quórum en un claro gesto de represalia. Según Castro, el ánimo en la Cámara Alta está "pésimo" y los senadores de oposición ya están tomando medidas para revertir la situación.

Pese al duro golpe, Castro aseguró que su compromiso es "sacar el proyecto adelante" y confía en que la multa será repuesta en el Senado. El presidente de la Cámara de Diputados espera que el Presidente de la República rectifique su posición para que la democracia "pueda realmente funcionar".

